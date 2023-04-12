每個城市發展、規劃不一，各有優缺點，一名網友發現高雄市的城市格局整齊，從空拍圖看起來就像一塊塊積木，非常方正，上網問「高雄是不是台灣規劃最好的城市？」貼文讓不少網友共鳴，紛紛點出高雄的2大優點，包括不太會迷路及道路寬廣，需要用到導航的機率不高，更有人說高雄馬路大到太陽都曬得到，有種天天在度假的悠閒感。

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》上傳一張高雄市空拍照，只見高雄的城市格局規劃，就像一塊塊方正的積木般整齊劃一，他說「高雄是不是台灣規劃最好的城市？」

圖文曝光，網友也大讚，「在高雄無論怎麼左轉或右轉，還是可回到原地」、「市區規劃真的很棒」、「高雄城市格局跟我玩模擬城市（simcity）的時候一模一樣，很讚」、「要不是空汙，我也超愛高雄，馬路大條曬得到太陽，天天有悠閒度假感」、「我是高雄人，開車馬路超大超爽」、「我第一次去高雄玩的時候，真的產生了一種『原來這就是都市』的感覺」、「大學在高雄生活，路線超好懂，也不太需要導航」。也有人說，「應該是日治時期日本人做的城市規劃，成就今日全台灣道路最方正又寬廣的高雄市。」