台中燒肉與火鍋的複合式店面又添一家！肉品有和牛、戰斧牛排、西班牙伊比利豬跟超多豐富的海鮮食材，都是可以無限續點的！手機掃描QRcode直接點餐，每次八樣、一樣兩份的方式，減少浪費食物的機會。

台中和牛火鍋吃到飽《Home燒肉》環境。（品觀點提供）

除了豐富肉品及火鍋之外，一定要在飯前飯後來點自助吧，光是冰淇淋就有哈根達斯跟NISEKO，口味多達十幾種可以選！飲料選擇也非常豐富，個人私心大推Hershey's巧克力，不死甜的口感真的好好喝。

台中和牛火鍋吃到飽《Home燒肉》環境。（品觀點提供）

這裡是樓梯走上來的外觀，旁邊還有日本和服可以穿搭，有一大面日系網美牆可以拍照，而且因為在二樓，所以不用怕拍照時太尷尬，比較不太會有人在電梯門口走動。

台中和牛火鍋吃到飽《Home燒肉》環境。（品觀點提供）

一進門有放幾張木椅供客人等待，椅子後側有一大面透明窗，裡面放滿了各式各樣的酒瓶，搭配一些煙霧的特效，看起來頗有電影中才會出現的場景。

每個座位區都能容納3~4人，也有較大的位置適合公司或家庭聚餐，牆面都是以日系舞伎女子風格妝點，也有一些櫻花跟日系建築的插圖。

台中《Home燒肉》大扇貝軟嫩又新鮮。（品觀點提供）

899元套餐可以吃到10道海陸和牛放題，還包含749元跟599元的套餐內容，今天就來跟你們介紹我吃了什麼。

899元肉品

頂級伊比利豬梅花稍微有點油膩，但口感很軟嫩！嫩牛肩排吃起來紮實，而且造型超可愛的。大生蠔會出水本身有鹹度但不會很腥，北海道大干貝好軟Q！

沙朗牛排跟頂級和牛是肉片，拿來涮火鍋稍微有點柴，口感屬於有嚼勁的！

749元肉品

台中《Home燒肉》大扇貝軟嫩又新鮮。（品觀點提供）

牛舌烤完吃起來會脆脆的，帶骨牛小排有厚度，但是吃起來超！嫩！本來很怕柴或是很難咬，但這個我很推。松阪豬有點油膩，但嚼起來很嫩，大扇貝烤完跟生蠔一樣會出水，吃起來很軟嫩很鮮。

599元品項

天使雞排我覺得很好吃，料理方式是舒肥雞胸肉，所以吃起來好軟嫩，鮮脆青椒口感脆脆的！櫛瓜咬下去會出水，又脆又多汁一定要試試看！鮮烤絲瓜蛤蠣湯頭好好喝，鮮甜鮮甜的搭配絲瓜超讚。

漬物有韓式醃蘿蔔，韓式泡菜吃起來好脆，和風洋蔥絲不會辣，有調味蠻入味的。

和風海帶芽又脆又多汁，檸檬角拿來浸泡肉，可以去腥又別有一番風味喔！

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie