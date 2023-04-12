中華電3月自結合併營收達185.1億元，年成長6.9%；稅前淨利為41.3億元，年成長12.1%；歸屬於母公司業主之淨利為32.2億元，年成長14.4%，EBITDA為74.1億元，增加7.2%，EPS達0.42元，較去年同期增加0.06元。

中華電3月資通訊業務表現亮眼，主因創新應用營收保持強勁成長，包括IDC、雲端、智慧聯網及5G企業專網等營收成長率皆超過50%，資通安全亦保持雙位數成長。

中華電行動業務亦延續成長趨勢，5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增8.1%，連續24個月成長，續創佳績。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)則年增5.3%，亦已連續24個月上揚。固網寬頻業務表現穩定，家用Wi-Fi營收持續攀升，帶動寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

中華電信表示，三大事業群經營客群與衝刺業務有成，各事業群3月與第一季營收皆較去年同期成長，帶動第一季整體營收年增5.7%；營業淨利增加4.4%；歸屬母公司業主淨利增加6.4%；EBITDA增加3.3%；累計EPS達1.24元。

截至112年3月，中華電營業收入達542.1億元、達成率103.0%～103.8%；營業淨利為121.7億元、達成率111.0%～113.4%；稅前淨利為122.5億元、達成率111.7%～114.1%；及每股盈餘達1.24元、達成率112.5%～115.6%；皆優於財測目標。