在美元疲弱之下，基本金屬以及貴金屬走揚，歐洲礦產族群大漲3.6%，漲幅創下至少4個多月以來最大。同時，汽車類股也上漲1.8%。在個股方面，瑞銀被摩根大通上調目標價之後收漲1.1%。

主打技術線型為主的業者Stockcharts.com認為，美國這幾天要公布幾個重要經濟數據，像是3月消費者物價指數以及生產者物價指數，美股已經回到正軌，歐股一定可迎頭趕上。

剛公布的歐洲經濟數據中，歐元區2月零售銷售下滑3%，低於市場預估。另外，也將要公布4月通膨數據的德國，3月為7.4%，已明顯比1月以及2月的8.7%要低。

11日，IMF（國際貨幣基金組織）微幅下修2023年全球經濟成長數字，且示警金融系統動盪可能帶來的影響。IMF也預估德國首季GDP恐將衰退，英國經濟受到的衝擊，應該沒有比先前預估來得嚴重。

同時，歐元區投資大眾的信心在3月份意外走低後，4月可望有所改善。歐洲央行（ECB）於10日曾表示，歐元區核心通膨在2023年結束之前可能都不會明顯下降，也暗示日後應該還會有升息空間。