成運汽車這次展出的最大亮點電動城際巴士，為台北至中正機場、台北至桃園、台北至基隆、台北至宜蘭等城際運輸最適運具，經車輛研究測試中心（ARTC）測試，每日行駛里程可達500公里以上，是目前全世界電動巴士最佳性能表現之一，可充分滿足城際之間的里程要求。

此外，成運還展示全新發表12米2門低地板電動市區巴士，剛剛通過交通部111年度示範型計畫，採用國產東元中央馬達。成運快充電動巴士的最大特點是使用更安全的LTO鋰鈦氧電池，可在15分鐘內從20％充電到80％，而且電池壽命長，充放電循環可高達2萬次，可做為動力電池10年以上，並在車輛退役後再轉作儲能電池10年以上。

成運汽車成立於2003年，至今製造超過7,000輛巴士，累積行駛里程超過60億公里，所推出電動巴士已在台北市、新北市、高雄市、嘉義市與彰化縣上路服務，將共同加速2030公共巴士全面電動化的政策。