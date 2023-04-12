●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周二表示，聯準會在3月發布的經濟與利率預測中表示今年會再升息一次，然後將暫停升息步伐，這是一個「合理的起點」，但聯準會的政策路徑仍將取決於數據。雖然通膨正在回落，但仍遠超出央行設定的2%目標，且核心通膨近來變動不大。他並重申周一所說的，即目前還未看到信貸環境收緊的跡象，這需要時間才能了解事情會如何發展。

威廉斯同時也是聯準會負責利率決議的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，是僅次於聯準會主席和副主席的第三號人物，他在周一表示，促使央行向銀行提供大量信貸的金融體系問題，並不是聯準會積極降低通膨而連帶造成的傷害，矽谷銀行（SVB）和Signature Bank這兩家銀行的問題在本質上相當獨特，不太可能反映金融體系的整體趨勢。

●美國眾議院下周將表決獲得兩黨支持、名為《應對不可信之境外電信商法案》（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act）。該法案旨在以美國國家安全為由，對華為、中興等中國電信商祭出限制或進行整頓。法案重點包括：美國國務院應向盟國和其他國家提出類似華為及中興等不可信賴之電訊設備商名單，並建議其他國家不要依賴這些公司提供5G通訊設備。上市公司必須公開他們與華為或中興的業務往來。美國國務院應檢視駐外美國使館所採用的基建設備是否由華為和中興所供應。國務院應推動有利於國家安全的基建項目。

●國際貨幣基金（IMF）周二發布《世界經濟展望》報告，將今年全球實質國內生產毛額（GDP）增長預測從1月預估的2.9%下修至2.8%，將明年全球增長預測從3.1%下修至3%。IMF將美國今年經濟增長預測從1.4%上修至1.6%，並預估該國明年經濟成長1.1%。IMF維持對中國今明兩年的經濟增長預測不變，分別為5.2%和4.5%。IMF將歐元區今年成長預測從0.7%上修至0.8%，明年成長率預估為1.4%。

●英國《金融時報》援引消息人士報導，日本軟銀集團（SoftBank）會長孫正義本周將與那斯達克證券交易所簽署協議，讓旗下英國晶片設計大廠安謀（Arm）赴美上市。軟銀發言人拒絕對此消息發表評論。

●根據美國石油協會（API）公布的數據，美國上周原油庫存增加37.7萬桶，市場預期為減少130萬桶。上周汽油庫存增加45萬桶，餾分油庫存減少約200萬桶。

●觀望美國CPI通膨數據，周二美元指數跌0.26%，報102.20。

●受美元回落帶動，周二紐約期金價格止跌反彈，現貨金價收復2000美元大關。紐約期金收漲0.8%，報每盎司2019美元。現貨金漲0.8%，報每盎司2005.79美元。

●周二紐約期油收漲1.79美元或2.2%，為每桶81.53美元。倫敦布蘭特期油收漲1.43美元或1.7%，為每桶85.61美元。市場看好聯準會即將放緩升息步伐。