羅馬尼亞決定採購美製F-35隱形戰機

在俄羅斯侵略烏克蘭，導致雙方重大傷亡後，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）宣布，將會採購美製F-35戰機，以加強維護空中安全戰力，並嚇阻侵略。

綜合外電報導，隨著俄烏久戰，仍沒有結束的跡象，近幾個月來，羅馬尼亞官員對採購戰機表達了與日俱增的興趣。聲明中說，約翰尼斯在和國防最高委員會（the Supreme Defense Council）會商後，便做出了這項宣布。不過，聲明中雖未說明，羅馬尼亞會採購幾架F-35，但可望獲得國會廣泛支持。

聲明中說，羅馬尼亞身為北約（NATO）和歐盟（EU）成員國，擁有強大、可靠、有效、靈活，並能共通的防空戰力，是對聯盟承諾的一部分。聲明並強調，透過採購最新一代的F-35戰機，羅馬尼亞空軍將持續現代化。

Romania Has Decided To Buy The F-35: https://t.co/TY9WaUC3mL — The Aviationist (@TheAviationist) April 11, 2023

繼加拿大1月敲定F-35採購案後，與烏克蘭接壤的羅馬尼亞將加入全球已有17個成員的F-35戰機俱樂部。儘管羅馬尼亞2022年並未達成北約規定，提撥2%國內生產毛額（GDP）以貢獻軍費的目標，但2023年可望提撥2.5%。去年羅馬尼亞官員同意，將向挪威承購32架二手F-16。

美國駐歐非空軍（USAFE-AFAFRICA）司令赫克爾（James Hecker）3月22日在美國空軍協會（AFA）智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）舉辦的活動中說，自從俄羅斯侵略烏克蘭後，已有4國採購F-35，而到2034年時，相關區域會有超過600架F-35，但其中大約只會有50架屬於美國。