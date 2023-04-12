美國將公布最新CPI數據，由於數據好壞將牽動聯準會升息路徑，市場氛圍轉趨觀望，美股四大指數狹幅震盪，漲跌幅介於-0.56％至0.29％，其中，美債殖利率上升，壓抑科技股走勢，那斯達克指數及費半指數表現相對弱勢。

此外，台積電ADR上漲0.25％，似乎擺脫營收利空的態勢，激勵台指期夜盤上漲0.08％。

國票投顧指出，美股主要指數多空尚未明確，惟考量到CPI數據公布在即，台股觀望氛圍可能轉趨濃厚，恐壓抑台股表現，建議午盤後避免過度追價，盤中留意台積電是否升溫，作為短線盤勢參考。

台股盤勢相對膠著，然而多方仍較為強勢，指數收復15,900點關卡，且逼近前波高，再加上量能升溫重回2,000億元之上水準，短線上漲力道轉趨強勢，可偏多看待，並有望向萬六關卡邁進。

另，櫃買指數再創波段新高，且漲幅相對加權指數來得大，中小型股交投相對熱絡，帶動市場回溫。

操作建議上，考量台股短、中期均線多頭排列，且近期短均緩步墊高，在短多格局下，指數拉回，且不破短均，可作為短線進場時機，可伺機布局盤面上具題材，且族群漲勢一致個股，中長期上則建議拉回不破月線，可承接基期相對較低，且今年營運展望樂觀個股。