台鐵局第二次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，為使投資人瞭解招商資訊，並廣納投資者意見，台鐵將在4月26日午2時於屏東縣政府舉辦招商說明會。

屏東火車站都更案，台鐵將開招商說明會。(台鐵提供)

台鐵指出，此案都更基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結臺鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以臺鐵局經管國有土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越。

加上地理位置鄰近著名屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3至5分鐘可達，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

屏東火車站都更案，台鐵將開招商說明會。(台鐵提供)

未來此區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，期透過公私協力，強化地方發展，締造投資人、原住戶、民眾、屏縣府與國營事業「五贏」局面，樹立南臺灣都市更新新典範。

此案基地總面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附）(建蔽率80％、容積率430％)，考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬4975坪（含公益設施需求面積200坪以上），以達鐵路高架化對市中心區活化具體效用。

為使投資人瞭解招商資訊，並廣納投資者意見，將於4月26日下午2時於屏東縣政府勞工暨青年發展處3樓302研習教室舉辦招商說明會。