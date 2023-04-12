雲林縣警局提供失智者家屬指紋捺印建檔服務。（雲林縣警局提供）

斗六一名八旬老婦人罹患嚴重失智症愛碎念，經常與輕度失憶的丈夫口角，日前兩老又因細故爭吵，80多歲老先生氣得騎車離家出走，女兒蠟燭兩頭燒求助警方協尋，所幸在一家懷舊旅館找到老翁。

報案人指稱，父親吵架後聲稱不再回家，便獨自騎乘機車出門，直到晚間仍尚未返家，因其父患有智能及語能障礙，擔心他獨自外出遇到危險，所以報案請警方協尋。

斗六派出所獲報，調閱車牌辨識系統，發現老翁最後身影出沒在斗六市區，巡邏員警立即前往附近旅館逐一清查，最後確認他在投宿一家老舊旅館。

員警表示敲門臨檢請阿伯開門，查證身分完才跟他說家人在找他，老阿伯一開始不願意回家，後來安撫他到派出所，其女兒來帶他回家。

老阿伯抱怨，老妻很會碎念他受不了，他騎摩托車出門時剛好看到圓環有旅社就住了。

雲林縣警局表示，雲林縣老年人口占比已達20.21％，平均每4天就有1件失智走失協尋案件，動用許多警民力資源協尋，指紋捺印建檔刻不容緩。

縣警局呼籲，縣內民眾家中如有失智或身心障礙長輩，可主動聯繫警察局（電話5320259）或各分局提供到府服務，目前使用先進「攜行式指紋活掃器」，不怕油墨弄髒手。