¡CICLO! ¡CICLO! ¡Luis Arráez logró el primer ciclo de su carrera y en la historia de los Marlins! 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/NiclE8XOgY — LasMayores (@LasMayores) April 12, 2023

休賽季自雙城轉戰馬林魚的新科美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez），今（12）日面對費城人單場5打數敲出4支安打，從短程一壘安打到全壘打通通包下，寫下完全打擊的罕見紀錄，阿萊斯也成為首位寫下完全打擊的馬林魚球員。

阿萊斯此戰擔任第3棒，首局面對費城人王牌諾拉（Aaron Nola）擊出二壘安打，馬林魚在比賽後段打擊大爆發，阿萊斯在6、7、8局分別獲得打席，陸續擊出三壘安打、全壘打及一壘安打，成為隊史首位完成完全打擊紀錄的球員，也是自去年7月2日紅雀明星三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）後第一人。

去年以3成16打擊率榮獲美聯打擊王，阿萊斯本季延續好手感，本賽季12場比賽繳出0.537/0.596/0.732打擊三圍，儘管擁有出色的擊球技巧，但阿萊斯在這場比賽之前，只擊出14轟、8支三壘安打，並非以長打能力著稱，阿萊斯寫下完全打擊是非常難得的紀錄。

馬林魚自1993年建隊，30年間大聯盟一共有111次完全打擊，直至今日才打破乾旱，也讓全大聯盟30支球隊都留下完全打擊的紀錄，效力馬林魚5年的明星強打葉利奇（Christian Yelich），生涯3度繳出完全打擊，不過都是披上釀酒人戰袍時所完成，