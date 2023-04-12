一名家住桃園的19歲水電學徒阿勇，去年4月在網路上認識14歲國中少女，雙方成為男女朋友交往半年，後來阿勇與少女相約到女方家，當晚在少女房內發生性關係，未料凌晨時，未料隔天早上，女孩父親聽見女兒房間傳出奇怪聲音前往察看，竟發現竟有陌生男子在內，立刻報警逮人，法院審理後判處阿勇有期徒刑4個月。

根據判決書，19歲的水電工學徒阿勇，在111年4月間經由網路認識14歲國中少女小美，雙方於當年10月某日，相約在小美住處附近碰面，隨後進入小美房間內發生性關係。

但小美的父親凌晨時，發現女兒房間內傳出異樣聲響，於是前往女兒房間查看，竟發現阿勇在房內，氣得當場報警，並對阿勇提告性侵。

法院審理時認定，阿勇明知小美僅14歲，對性行為之智識及決斷能力未臻成熟，其雖與小美為男女朋友，仍應尊重被害人之身心發展，竟為滿足個人性慾而與被害人性交，對被害人之身心健康及人格發展造成不良影響。

法官審酌，阿勇犯後坦承之態度良好，但尚未與小美及父親達成和解，且阿勇目前擔任水電學徒、跟父親在工地工作，判處4個月有期徒刑。