友訊3月自結營收為15.01億元，月成長13.7%、年減少2.72%；累計第一季自結營收42.56億元，較去年同期增加6%，超越2019年同期水準。

友訊董事長郭金河表示，1~3月在智慧商業解決方案出貨增加，以及電信產業布局得當、帶動switch出貨量成長下，第一季即交出亮眼成績，為公司與市場打了一劑強心針；其中尤以印度、歐洲與日本表現特別出色。友訊近年深耕智慧家庭、智慧企業、智慧產業與城市等領域AIoT基礎建設以及應用，營運動能逐漸升溫，前景看好。

面對廣大市場商機，郭金河表示，友訊今年將持續透過全球據點掌握網通市場脈動，訂定創新產品開發計劃，鞏固關鍵技術策略夥伴以領先市場推出優質產品，並持續開發增值AI智慧功能。與此同時，友訊亦堅持研發生產紀律執行，致力改善流程並優化全球供應鏈，發揮集團綜效。

展望第二季，法人表示，預期消費性網通產品持續進行庫存調整，但在2022年耕耘的東歐電信商客戶已有斬獲，將於本季出貨5G CPE，帶動Broadband & Mobile營收季增；亞太地區中小企業對網路Switch需求維持成長趨勢，Switch & Security營收將有季增的表 現，受到企業Switch與5G CPE出貨成長帶動，預估友訊第二季營收將可望有個位數成長，且毛利率因有較高的企業Switch出貨成長，故預期毛利將走揚。