現階段生成式AI文字對話型產品以OpenAI的ChatGPT應答能力最佳，具有約13億個參數量與人類回饋強化學習（Reinforcement Learning from Human Feedback；RLHF）功能；訓練ChatGPT的資料類型包含數據類網頁、文字類網頁、網路書籍、維基百科四大類。

ChatGPT目前營運僅採用B2C模式，分為免費版Free Plan、付費版ChatGPT Plus 、專業版Professional Plan，付費版與專業版用戶享有提升回覆速度、高峰期使用不斷線、優先使用新功能等權益，B2B商業模式為未來主要營收來源，例如微軟相關軟體（Bing、Edge、Office 365等）與ChatGPT應用程式介面（Application Programming Interface；API）串接。

ChatGPT熱潮下，微軟推出Bing搜尋引擎與ChatGPT整合的版本，初期討論與下載量暴增，造成Google搜尋引擎不小壓力，然用戶搜尋資料存在既定方式，兩者各有所長。而在市場廣泛使用生成式AI技術的背後，也將面臨數據正確性、法律、隱私等問題。