30歲陳姓男街友2021年10月，一晚短時間連續殺害街友及冷氣裝修師傅，造成一死一重傷，讓外界一度以為是無差別殺人事件，事後發現，他僅因生活不順遂，想到與這兩人有嫌隙便起殺機，屏東地院審結，殺人部分判處13年徒刑、殺人未遂判7年，合併執行16年有期徒刑。可上訴。

街友一夜連殺2人，外界一度懷疑無差別殺人。(本報資料照片)

檢警調查發現，2021年10月25日晚間7時許，陳男只因生活不順，想起曾向李姓街友問路，卻遭對方以不友善的口氣回應及三字經謾罵，因而懷恨在心，當晚騎著單車到李男出沒的後火車鐵道橋下，隨手拿起一旁磚塊，趁對方睡覺無從反抗及閃避之際，朝頭部及胸部重擊，導致李男頭部、胸骨多處骨折，經送寶建醫院搶救不治。

打完李男後，他又想起之前要買東西請張姓冷氣裝修師傅吃，卻遭對方嫌棄並以三字經謾罵，讓他難以釋懷，再犯下第一起案件後又騎乘腳踏車轉往屏東西市場找張男尋釁。

接近對方住處時，隨地撿起一根實心木棒，乘張男開門不及防備之際，持木棒重擊對方頭部3、4下，直到張子見狀出手阻止，並將陳男壓制在地上，傷者送醫後發現頭部撕裂傷8公分、挫傷併腦震盪等傷害，所幸經緊急縫合後已復原。