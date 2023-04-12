俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過兵役，俄羅斯下議院國家院今天對這項立法表示支持。

路透社報導，莫斯科正在尋求如何完善其徵兵制度，以強化在烏克蘭的軍事力量，上述舉措便是其中一環。不過，俄國政府官員表示目前沒有計劃徵召更多人到烏克蘭參戰。

新的徵兵制度不僅將有助防堵國人逃避兵役的眾多漏洞，也為當局提供組織架構，以便在必要時展開更徹底、更廣泛的動員。

這項新制也適用於俄羅斯每年兩度針對18至27歲男性舉行的定期徵兵活動。

下議院國家院（State Duma）今天在兩次個別投票中，幾乎一致支持採用電子徵兵文件的必要立法。

有些國會議員抱怨，沒給他們足夠時間仔細審查這項新制，便倉促通過相關立法。

這項法案將提交上議院表決，預計也將順利通過，接著呈交給總統蒲亭（Vladimir Putin）並獲批准，才能生效。相關流程預計將於未來幾天內完成。

俄羅斯表示，去年動員超過30萬人協助執行在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」，但是現在正聚焦於招募專業人士，通過廣告活動招募志願役士兵。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在例行新聞記者會上說：「我們需要完善與現代化軍事徵召系統。」他也談到去年徵兵活動遇到的「問題」。

俄羅斯去年發布二戰以來首次動員令，促使數以萬計役男逃往國外，並在俄羅斯多座城市掀起抗議潮，不過，示威活動很快遭到鎮壓。

有人認為，徵兵數位化可能會讓俄羅斯年輕男性竭力避免赴烏作戰，進一步加劇恐慌和移民潮，培斯科夫駁斥相關說法。

他說：「（這項計畫）與動員無關。」他重申之前的保證，沒有進行第2波動員的計畫。

在現行制度下，被徵兵人員鎖定的男性會收到郵寄到其註冊地址的紙本兵單。

但徵兵人員有時很難確認役男是否收到兵單，或受徵召者的註冊地址是否正確。

根據這項新提議，兵單將以電子化方式，發送到被徵兵者在主要政府入口網站上的個人帳號。

根據立法，一旦收到電子兵單，未出現在徵兵站的役男將自動被禁止到國外旅行，並面臨一連串其他限制，使其在國內生活變得困難。

克里姆林宮去年承諾修正其動員令中的錯誤，也就是有些年齡或健康狀況不符合徵兵條件的男性，仍被徵召前往烏克蘭參戰。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120412