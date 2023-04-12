民眾黨主席柯文哲美國時間11日上午10點與紐約大學、哥倫比亞大學的台灣學生進行早餐會。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲美國時間11日上午10點與紐約大學、哥倫比亞大學的台灣學生進行早餐會。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲美國時間11日上午10點與紐約大學、哥倫比亞大學的台灣學生進行早餐會，會中有學生詢問柯文哲，對於台灣未來外交方向，柯文哲表示，「自然就好」，因為如果陷入金錢外交也打不贏。

柯文哲表示，2019年他第一次到美國國務院，他一直覺得內心有個疑問，美國已經放棄改變中國了，他那時還跟美方說，為什麼不認為是美方的方法錯誤，對方就很生氣說「讓中國進入WTO、讓中國100年輕人到美國來，竟然沒有改變中國，所以不要跟他們來往了」。

柯文哲表示，美國完全contend（抗衡），在contend跟transform（改變），他們已經放棄transform了 ，為什麼美國會放棄改變中國？

有學生指，台灣外才剛與宏都拉斯斷交，針對台灣持續與邦交國斷交的看法？柯文哲回覆，有一次他當過總統特使去馬拉威，當時1000萬以上人口邦交國，只剩下一國，就是馬拉威，他跟馬拉威政府說，中國很大、台灣很小，但比優先順序的時候，馬拉威在台灣很前面，在中國的很後面，「我們是因為相對優勢，才有辦法保有這些國家，不然哪有辦法」。

柯文哲說，台灣只剩下14（應為13）個國家，所以要支援、要爭取，可以付的錢比較多 ，中國要應付100多國，優先順序就很難拉到前面去，對台灣來講有形成局部優勢，要不是因為局部優勢，他不認為台灣外交保得住。

學生也追問柯文哲之後的外交方向，柯文哲說，「我覺得自然就好，因為如果陷入金錢外交，我覺得我們也打不贏。」

另外，有學生表示，有很多年輕人厭倦藍綠對決，柯文哲則說，要相信統計數據，他的民調支持度是20％，就不要懷疑，那就是20％，「你有辦法去改變你爸爸媽媽阿公的想法嗎？很拚啊！」

該學生回應「他們現在蠻喜歡你」，柯文哲回稱「那是你們家，隔壁沒有」，至於要如何改變，柯認為，需要時間，不要幻想一天改變國家，太困難了，不要相信台灣民主化30年會比瑞典、芬蘭300年厲害，沒有道理。