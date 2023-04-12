中共宣布「環台島戰備警巡」和「聯合利劍演習」於10日「完成任務」，不過據央視軍事昨晚消息，完成演習的東部戰區海軍數艘艦艇，11日持續於台灣周邊海域開展實戰化訓練，檢驗各級指揮員組織指揮能力和武器裝備作戰效能。

央視軍事指出，徐州艦11日在台灣以東海域執行戰備巡邏任務，並開展防空反導等訓練。另一海域，西安艦進行導彈超視距對海打擊訓練。

同日稍早，央視軍事稱，11日，東部戰區陸軍遠箱火分隊圍繞指揮控制、訊息通聯、火力協同等內容展開全要素實兵演練，持續錘煉部隊遠程精確打擊能力。「多支遠箱火分隊利用新裝備火力反應時間短、火力毀傷效能強的優勢，對遠距離目標進行多波次模擬飽和打擊。」

中華民國國防部指出，中共昨日上午編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，截至上午11時為止，偵獲各型機26架次，其中14架次逾越中線及進入西南空域，執行戰備警巡，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，另有共艦9艘次。據了解，我海軍派遺與共艦一樣數量的艦艇同步監控。