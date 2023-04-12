淡江大學前副校長王高成今（12）日上午驚傳於校內墜樓身亡。其實王高成在前總統馬英九出訪大陸前，才剛接受過《中國時報》專訪，他當時分析，馬此行是在強化「和中」，對於兩岸關係將有所助益。

王高成為知名戰略學者，對兩岸、美中台關係都相當專精，他於3月20日接受《中國時報》記者朱紹聖專訪時提到，馬英九這次訪陸具有高度代表性，對兩岸關係的推進和發展會有助力，而總統蔡英文約莫同時在美國過境訪問，凸顯出國民黨「親美和中」方針，強調兩者關係應同時並進。

另外，王高成還指出，民進黨政府的外交政策較偏向美國，不斷提升美台互動關係，美方也樂意配合；馬英九則是以個人身分推動兩岸之間的和平交流，以及青年學子的來往，「我認為他想要鋪墊一個較長遠、為兩岸謀和平謀發展的意願。」

而淡江大學稍早已證實王高成死訊，校方透露他留有遺書，內容提及自己因腦部病變智能已失，無法進行教學與研究。

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