藝人草爺籌備半年，砸下8位數在台南市中西區開設以夾零食、日用品、玩偶等商品的「含羞草日記親子樂園」正式開幕，他現場也直接發放現金，讓前來的郭鬼鬼等好友們夾到手軟為止；而身為「紅心字會」公益代言人的他，也宣布把所有藝人夾到的零食、日用品、玩偶等商品，全數捐給弱勢家庭及小朋友們。

同樣也是紅心字會公益大使的郭鬼鬼，也發揮愛的影響力，直接對投資人淵哥撒嬌央求加碼，對方也直接喊出，只要藝人們夾到的商品，全都加碼6倍捐出。草爺說，等放暑假時，在辦一場邀請這些弱勢家庭的小朋友們來玩，讓他們也可以享受充滿歡樂充滿愛的天地。

草爺籌備半年的「含羞草日記親子樂園」日前開幕，好友們特地站台。（紅心字會提供）

草爺也透露，開幕這幾天，平均每日都突破萬人前來，營業額近百萬，現階段最重要的就是把服務品質做到最好，積極加派人手，幾乎每則留言、顧客建議都親自回覆，每3天就下台南巡場，要讓客人感受到藝人開店也是可以很用心的。

郭鬼鬼說，草爺自從開店後，就變的跟偷窺狂一樣，每個小時就會對著手機螢幕散發出戀愛般的笑容，草爺則回說：「我是在看店內監視器畫面啦！」坦言好像在跟客人視訊戀愛，看到客人夾到出貨開心的臉，就會很爽。

草爺也說，跟股東們討論，目前有計劃持續拓展據點，正在積極尋覓上百坪空間的店面，未來希望還能在全台開6間「含羞草日記親子樂園」。