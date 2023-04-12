鋒面將在周六南下，天氣風險分析師李至晟指出，周六（15日）白天鋒面雨區從西向東掠過台灣，位置偏北，預測北部山區雨勢最明顯，中部以北有雨，同時北部高溫從周五的30度急降至20至23度，晚間轉乾冷，低溫更下探15度，到周日白天氣溫回升，高溫回到25至27度。

李至晟今天在臉書「天氣風險」指出，今天白天東北季風增強，白天北部高溫25-27度，下半天基隆北海岸到宜蘭花蓮有短暫雨，也變得比較濕涼，其他地區除了沿海風浪增大之外，沒有顯著感受，中南部平地高溫還是接近30度，內陸有局部30度以上高溫，有初夏的感覺。

李至晟表示，今天這波東北季風將在明天清晨減弱，台灣又進入一輪短暫回暖的天氣，明、後天（13、14日）各地高溫來到30度左右，中南部甚至有局部35度，午後山區有零星對流發生機會，相當悶熱，要等到周六鋒面南下，這樣的情況才緩和。

李至晟表示，周六白天鋒面雨區很快由西向東掠過臺灣，位置偏北，預測北部山區雨勢最明顯，越往南、越往平地雨勢越不明顯，大概只有中部以北有雨，南部只有雲量增多。氣溫部分，周六北部高溫顯著下滑到20-23度，中南部高溫稍微下降到25-30度，接著夜間快速轉乾，北部低溫下探15-17度；周日白天就會回到晴朗穩定的天氣，北部高溫回升至25-27度，中南部更熱。目前看來下波鋒面可能會在下周四（20日）報到，在下周三（19日）前天氣大致穩定。