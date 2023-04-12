之前經營賭博電玩被稱為「電玩大亨」的周人蔘，2019年間收取4家系統家具、石造工程等4家公司產出的廢棄物，並在新北市林口空地挖掘掩埋、夜間燃燒，一審將周男依非法貯存清除處理廢棄物罪判刑1年3月，上訴後，台灣高等法院二審改判1年1月。

周人蔘曾經因違反廢棄物清理法案件，遭判刑1年2月確定，但他猶不知悔改，將他受託管理位於新北市林口的土地作為廢棄物貯存及處理之場地，從2017年7月起，以每月3000元至8000元不等之代價，承攬工廠產出之垃圾及一般事業廢棄物之貯存、清除及處理工作。

周人蔘收取租金及清運費用，再雇用不知情外籍勞工操作周人蔘所有之挖土機（怪手）、鐵牛車及貨車清除運送廢石材、廢木材、廢木屑等物質之一般事業廢棄物至本案土地傾倒、棄置及挖洞掩埋，並利用夜間非法焚燒上開廢棄物。

2019年新北市環保局2019年10月間接獲民眾投訴，指林口某空地夜晚傳出陣陣臭味，環保局環境稽查重案組透過縮時攝影及空拍機蒐證，發現有不肖業者疑似將廢棄物運上山，趁著夜間無人時燃燒，檢方偵查後將周人蔘起訴。