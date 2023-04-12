宜蘭縣今（12日）凌晨2時45分，蘇澳籍漁船再發68號捕獲的黑鮪魚終於抵達蘇澳第三漁港，一早港邊就聚集不少漁民圍觀，待蘇澳區漁會人員到場驗明正身，確認體重達標且為活魚狀態，認定是「南方澳第一鮪」，堪稱近10年來最大的黑鮪。32歲船長李家豪說，出航短短2天，就抓到人生中的第一鮪，太開心了。

蘇澳第三漁港一早就聚集不少圍觀的人潮。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽漁業電台昨日上午9時許接獲漁船再發68號傳回捷報，捕獲一尾目測約有190公斤的活黑鮪魚，待漁會審查小組確認是否為蘇澳籍漁船捕獲，重量至少達180公斤，且為活魚，如符合3要件就能認定為「南方澳第一鮪」。

宜蘭縣今（12日）凌晨2時45分，蘇澳籍漁船再發68號捕獲的黑鮪魚終於抵達蘇澳第三漁港。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

漁港一早就鬧哄哄聚集滿滿的人潮，就為了搶先目睹第一鮪，漁會人員上午8時到現場驗明正身，確認為蘇澳籍漁船捕獲，重量高達320公斤，且為活黑鮪魚，認定為「南方澳第一鮪」，亦為近10年來最大的黑鮪魚。

年輕輕輕僅32歲船長李家豪，出航不到2天就抓到黑鮪魚。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

年紀輕輕的船長李家豪說，此趟出航第2天，花了10餘分鐘就抓到人生中的第一尾黑鮪，真得很開心，雖然只有7年的捕魚經驗，但從小知道爸爸、媽媽很辛苦，都會幫忙分擔家務。

他說，船上除了他，還有6位印尼移工一起出海，當時捕獲時周遭約有10餘艘作業漁船，自己能比他們先抓到黑鮪魚，覺得很幸運！期盼今年能賣出一個好價格，讓大家可以盡快嘗到第一鮪的美味。