費鴻泰避戰冷處理？徐巧芯明早自辦辯論會 舉南投補選「這事」這樣說

國民黨台北市信義、南松山選區立委初選，即將於16日至18日進行電話民調。有意挑戰現任立委的台北市議員徐巧芯，11日上午與黨內新北市議員們進行路口拜票活動。會前接受媒體訪問時，針對費鴻泰不願意接受辯論政見會，她引用南投縣前縣長林明溱日前於立委補選中落敗為例，表示「冷處理雖然是傳統選戰的做法，但最後可能會選到輸掉。」

面對黨內初選電話民調階段在即，徐巧芯10日晚間宣布，將於13日上午自行舉辦政見發表會。除了向民眾發表自己的參選理念外，也會向信義、南松山選民說明他的三大主軸十大政見。徐巧芯也強調，她還是會送邀請函給費鴻泰，希望他可以一同來參與，她也會留時間給費完整說明其參政理念與政見，就能夠變成一場完整的辯論會；若費鴻泰還是不能來，那該場辯論會仍會是一個類似辯論會的政見發表會，會開放現場媒體與網友們提問。

媒體詢問，費鴻泰現階段是否有些避戰？對此徐巧芯則表示，避戰是個人選擇，畢竟冷處理也是一種傳統的選戰方式。不過徐巧芯也引用林明溱在南投立委補選中落敗為例，表示林也選擇冷戰，但實際上的結果就是「越打民調越低」，最終在立委補選中落敗。

徐巧芯說，她認為攻擊就是最好的防禦，雖然黨內之間的競爭要有分寸在，因此她不會用攻擊的方式針對費鴻泰，「但良性的競爭、民主的辯論，我覺得是很重要的事情」。