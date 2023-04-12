女星房思瑜有著甜美外型與火辣身材，出眾外貌成為鎂光燈追逐焦點，先前參與《全明星運動會》第二季，讓她對輕艇產生興趣，沒想到因此帶來桃花，她也大方坦承愛情目前正在萌芽，對象則是一名外型陽光的男子。

房思瑜熱愛運動及戶外活動，不論登山、潛水、滑雪等全都難不倒，前年她《全明星運動會2》表現亮眼，不僅演藝事業再攀顛峰，也對輕艇運動產生興趣，更和輕艇競速女王劉妍廷組隊參加「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」，奪下第二名佳績，沒想到因此找到護花使者，與一名外型高帥陽光的男子陷入熱戀。

根據《鏡週刊》報導，房思瑜上個月曬出和男友及友人露營的照片，只見兩人一前一後站著，雖沒做出太過親密的舉動，但外型相當匹配，小倆口更被拍到相約划輕艇約會，行程可說是走健康路線，如今男方身分被起底，曾就讀雪梨大學，並有醫學背景，外型帥氣的他曾擔任平面模特兒，加上興趣是喜好野營、爬山等戶外活動，與房思瑜相當類似，才會讓兩人越走越近，據悉平時駕駛的越野名車要價百萬台幣，推估身價超過普通上班族。

房思瑜對於這段戀情相當坦承，她表示跟陽光男是認識一陣子的朋友，更透露「最近彼此了解中」，意味著朝好的分向發展，除了愛情有了著落，她近年投入舞台劇演出，由於大受好評即將加演，此外，她也砸下百萬元投資個人保養品牌，在市場上獲得不錯迴響，可以說是愛情事業兩得意。