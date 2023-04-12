黃斑部病變是老年人視力頭號殺手，不過現代人經常用眼過度，近年出現年輕化趨勢，醫師提醒，黃斑部病變無法治癒，只能透過治療來緩解症狀及延緩疾病進程；平時應愛護眼睛、戒菸、多運動、控制三高、多吃抗氧化食物預防黃斑部病變。

兒科醫師陳映庄在《健佳康》臉書粉專發文指出，黃斑部是眼睛視網膜的中央位置，是視力的重要組成部分，決定影像的形狀、顏色及亮度；當黃斑部出現病變時，會對視力造成嚴重的影響，例如影像扭曲、模糊或缺損，這種情況稱為黃斑部病變，又稱老年性黃斑部退化，「幾乎無法逆轉恢復，是老年人頭號視力殺手。」

陳映庄表示，黃斑部病變的成因多樣，包括遺傳、老化、糖尿病、高血壓、吸煙、高度近視、強光傷害等，這些因素都會影響黃斑部組織的正常功能，導致視力下降、歪曲甚至失明。

黃斑部病變雖然號稱是老年人頭號殺手，但近年發現有年輕化趨勢，推測可能是與現代人經常熬夜加班及長時間使用3C產品有關；另外，有抽菸習慣或高度近視也是黃斑部病變的高風險族群。

陳映庄建議，平時要做好眼睛防護，避免接觸過多紫外線或3C產品；吸菸者黃斑部病變機率是不吸菸的2至5倍，因此戒菸可降低發生機率。研究指出，運動可以延緩及預防黃斑部病變；另外，也要控制三高（高血壓、高血脂、高血糖）及多吃含抗氧化成分的食物，並定期至眼科檢查。