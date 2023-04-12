直擊行人地獄！轎車闖紅燈不停、小學生面前急煞

新竹市1間小學10日放學時間，1輛黑色轎車未減速還闖紅燈，差點撞上小學生。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市1名國小學生10日放學時間，剛出校門正要過馬路，在導護的指揮下走斑馬線，沒想到1輛黑色車輛突然衝出，且在小學生前面急煞，差點就要撞上，學生家長急忙從對面衝出，氣到直接拍打引擎蓋，現場畫面被附近民眾拍下，引發網友熱議，直呼學校周邊還開這麼快，「真的很扯」。

事情發生在新竹市一所國小校門口前，當時正值10日放學時間，不少家長都在校門口等著接小孩，畫面中可看出，當時是直行紅燈已經亮起，指揮交通的導護伸出指揮棒，但黑色車輛不但未減速，甚至還想闖紅燈，就在男童前面急煞，現場也響起煞車聲，一旁眾人也發出驚呼。

幸好男童因為看到黑車衝上來，隨即反應向右邊，但仍被急煞的轎車車頭頂到，男童也嚇到立刻往回跑，志工則上前要黑車後退，此時從對面來接男童下課的家長的男子，隨即衝到黑車前對著黑車破口大罵，並拍了汽車引擎蓋。

民眾也將驚險畫面放上臉書社團，網友紛紛留言「國小放學時間經過校園未減速」、」早已經紅燈還加速硬闖」、「肇事還想開走」、「小孩被被撞到會很嚴重」、「有人在指揮且紅燈還硬闖，真的很扯」等，批評黑車駕駛行徑實在太誇張。

針對此案，埔頂所所長楊志強指出，本案汽車駕駛人，行經行人穿越道，未禮讓行人及闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第44條第2項及53條第1項，分別處3600元、2700元罰鍰。