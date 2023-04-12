近來不少男星年紀漸長，都被調侃從過去的帥氣男神搖身變成大叔，看似髮線退後、皮膚不再光滑，還有酸民形容有如童年裡的記憶崩壞。而46歲的言承旭最近在大陸拍電視劇，有網友拍婚紗照時巧遇他本人，曬出無PS的認證照片，可見他帥氣五官依舊，與早年拍《流星花園》時的「道明寺」狀態差不多，驚呆一票網友。

香港男神吳彥祖、陳冠希過去可說是美少男的代表，但隨著年齡漸長，紛紛成家當爸後，近來常被指出外型從過去的鮮肉「進化」成大叔，還有不少人擔心起吳彥祖是否有禿頭危機，但當事人都大方面對優雅老去的事實。無獨有偶，過去被封為「梁朝偉接班人」的台灣男星范植偉，近年不僅雙頰幸福肥，還留了一頭及肩中長髮，和過去帥氣樣貌判若兩人。

陳冠希（左）、吳彥祖過去都是一代男神。（圖／中時資料照片）

而近年，言承旭將重心放在大陸拍戲，最近有網友偶遇直擊46歲的他真實面貌，該網友寫下：「拍婚紗偶遇言承旭」，更指看到本人後讓她完全恍神，「根本聽不見攝影師在跟我說話」，從無後製的照片看來他身材保持依舊，身高挺拔自帶光芒，和平時分享的劇照差不多，完全沒有大叔的味道，更稱讚他：「很瘦很帥」。

范植偉過去被稱是梁朝偉接班人。（圖／中時資料照片）

言承旭的近照曝光後，震撼了不少網友，直指他是永遠的男神，不見歲月在他身上留下任何痕跡，說是20多歲的小鮮肉也有人會相信。而言承旭今年2月突然無預警在微博寫下「我的孩子要來了」，並附上一顆愛心，但因為沒詳細說明，加上胡歌閃婚生女的前例，讓不少人以為言承旭也「接棒」閃婚，但他隨即解釋是為新劇宣傳，並向網友致歉說：「工作人員說這樣發不適合，讓我帶MV連結，抱歉」。

言承旭無P圖流出。（圖／翻攝自叫我老伯微博）