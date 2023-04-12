「群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金」採用完全複製法的指數化策略追蹤標的指數「台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數」績效表現，在扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數的績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

證期局指出，「群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且可運用證券相關商品交易，使投資組合的整體曝險能貼近基金淨資產規模的100％。