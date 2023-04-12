台積電高雄28奈米廠傳計畫生變，引發各界議論；經濟部長王美花今天表示，台積電投資台灣、投資高雄不變，相關工程都在推進，需要政府協助的部分，「我們都會去協助」。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查經濟部組織法修正草案等案，王美花等人列席備詢。

台積電高雄廠原訂明年量產，市場傳出建廠計畫出現變化，相關機電工程標案延後1年。對此，台積電11日表示，相關製程技術與時間表依客戶需求及市場動向而定，目前正處法說會前緘默期，不便多做評論。

王美花在立院委員會聯席會議前接受訪問指出，台積電把台灣作為全球研發中心與製造中心，這是不變的，而且台積電投資台灣、投資高雄也是不變的，甚至台積電前幾天提到，台積電全球研發中心即將完成，將進駐8000名高階工程師人才，台積電在台持續發展。

王美花指出，至於最近手機、PC等市場因為受到全球景氣、通膨影響，廠商按照國際市場狀況來調整相關建設時程；台積電下週舉行法人說明會，相關細節台積電會跟大家說明。

至於外界質疑是否配套沒做好，或是利用台積電來鞏固地方選舉，王美花說，沒有這回事，台積電在高雄的投資不變，這是非常明確的，而且相關工程都在推進，「我們非常歡迎台積電在台灣各地的投資，需要政府協助的，我們也都會去協助」。

有關台積電與美國政府討論晶片法案一事，王美花指出，台積電與相關廠商有跟美方說明對補助辦法的看法，希望美方在60天評論期裡討論台灣廠商的意見，經濟部也會持續就廠商提出的議題，在後續與美方討論時表達關切。

媒體追問，台積電是否不需交出營業秘密，王美花說，美方官員已收到廠商意見，有關涉及機密的問題，台積電可以在法說會中說明。