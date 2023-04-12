漢翔宣布獲奇異大單，其主要標的為Leap系列發動機核心組合件，用於空巴A320Neo、波音B737MAX等主流機款，顯示漢翔的生產技術能量及管理系統，獲客戶肯定。

漢翔透露，奇異長約金額逾350億元，且契約執行期間，可依物價上漲進行談判，跟進調升價格，未來10年可為漢翔挹注穩定且可觀的營收。