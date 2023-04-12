漢翔宣布獲奇異大單，其主要標的為Leap系列發動機核心組合件，用於空巴A320Neo、波音B737MAX等主流機款，顯示漢翔的生產技術能量及管理系統，獲客戶肯定。
漢翔透露，奇異長約金額逾350億元，且契約執行期間，可依物價上漲進行談判，跟進調升價格，未來10年可為漢翔挹注穩定且可觀的營收。
漢翔（2634）11日宣布簽下美國奇異（GE Aerospace）Leap系列發動機核心零組件逾350億元大單，合約效期由2026～2035年、長達10年！今（12）日開盤，漢翔爆量大漲逾9％、最高來到47.75元的歷史新高價，目前成交量已逼近4萬張。
漢翔宣布獲奇異大單，其主要標的為Leap系列發動機核心組合件，用於空巴A320Neo、波音B737MAX等主流機款，顯示漢翔的生產技術能量及管理系統，獲客戶肯定。
漢翔透露，奇異長約金額逾350億元，且契約執行期間，可依物價上漲進行談判，跟進調升價格，未來10年可為漢翔挹注穩定且可觀的營收。
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