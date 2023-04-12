國際貨幣基金（IMF）11日發布最新《世界經濟展望》報告，預計2023年中國經濟成長率為5.2％，對全球經濟將產生積極推升作用。

IMF對中國今年經濟成長率的預估，從去年的3％加速至5.2％，明年降至成長4.5％。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）當天表示，中國優化調整防疫政策，助力中國經濟強勁反彈，這對全球經濟來說是重大利多，中國將成為全球經濟成長的關鍵引擎。

報告預計，2023年全球經濟將成長2.8％，較此前預測下調0.1個百分點。其中，新興市場和發展中經濟體經濟今年將成長3.9％，2024年將成長4.2％；發達經濟體經濟今年將成長1.3％，2024年將成長1.4％。

IMF認為，當前全球經濟成長面臨極大不確定性，許多經濟體仍在承受烏克蘭危機等因素帶來的衝擊。多國央行大幅加息以抑制通膨，加劇金融領域的壓力，而全球金融環境收緊也將阻礙復甦。如何在降低通膨的同時保持成長和金融穩定，成為各經濟體政策制定者面臨的難題，世界經濟前景迷霧重重。

IMF預計，2023年許多經濟體收入成長將放緩，失業率上升，發達經濟體硬著陸風險加劇，約90％的發達經濟體經濟增速可能放緩。

IMF同時警告，從中期看，全球經濟恐難恢復疫情前的成長速度，預計未來5年全球經濟增速將保持在3％左右，遠低於過去20年3.8％的平均水準。