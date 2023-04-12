這個名為「OpenAI Bug Bounty」的獎勵計畫周二當天隨即上路，將根據用戶通報系統錯誤（bug,蟲）的嚴重程度來提供賞金，每個漏洞從200美元起跳，最高可以拿到20,000美元。

科技公司常會使用這類賞金計畫來鼓勵程式設計師和道德駭客（Ethical Hacker）通報在自家軟體系統中發現的漏洞。

根據系統漏洞賞金平台Bugcrowd提供的細節，OpenAI已經廣邀研究人員檢視ChatGPT某些功能，以及OpenAI系統與第三方應用程式之間的通訊和數據共享框架。

OpenAI提供的賞金計畫並不包括該公司旗下系統所生成的錯誤或惡意內容。

3月底義大利開了第一槍，率先宣布立即禁用最近爆紅的聊天機器人ChatGPT，稱使用ChatGPT有非法蒐集用戶個資、侵害用戶隱私之虞，如果ChatGPT未能提出有效解決方案，可能面臨該國政府開罰2000萬歐元。隨後外媒報導，基於數據安全疑慮，德國、法國、愛爾蘭、西班牙等歐洲國家也已經開始考慮收緊對這類AI聊天機器人的監管。

獲微軟大力支持的OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT在去年11月推出後即風靡全球，其回答問題之快速讓用戶讚嘆不已，也給那些回應準確率不高的對手產品帶來巨大壓力。