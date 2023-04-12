前竹聯幫弘仁會成員李姓男子，向蘇澳鎮一家餐館要求插乾股、要求按月繳交1.5萬元保護費遭拒，李男隨即派遣小弟，前往消費恫嚇、砸店，餐館不堪其擾關門收店，前後共害3家店結束營業，宜蘭地檢署今天（12日）依恐嚇取財等罪嫌，將李姓男子等人起訴，並建請法院從重量刑。

去年4月18日凌晨1時許，王姓男子等5人在蘇澳鎮一家餐館消費，藉故滋事砸店，2天後晚上9時許，李男率約10餘名男子進入該家餐館，要求插乾股遭拒，4月25日李男再由手下告知餐館，指隔壁的舒壓館已經同意繳交保護費。

雖然該家舒壓館同意每個月繳交8000元保護費，也因不堪其擾而頂讓，但接手的業者，同樣遭李男等人恐嚇，無法經營而頂讓，而李男等人恐嚇的餐館，也在4月底結束營業。

台北市刑警大等單位組成專案小組，將李姓男子等10人拘提到案，並查獲西瓜刀、開山刀、球棒等物，宜蘭地檢署指出，李姓男子等人恣意砸店、要求插乾股及索取保護費，造成店家恐懼進而關店結束營業，危害人民財產及社會治安甚鉅，偵訊時避重就輕，否認犯罪，犯後態度不佳等，建請從重量刑。