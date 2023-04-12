法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日呼籲歐洲避免因台灣議題捲入美陸衝突，主張「戰略自主」，此番言論引發國際社會震驚。法國主要大報《世界報》（Le Monde）昨（11）日發布社論，評論馬克宏此番言論有時間點、闡述形式等3大問題，其中沒有重申須維持台海和平穩定是一大錯誤。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國大陸受到高規格接待。

馬克宏結束3天中國大陸之行後接受政治新聞網站「POLITICO」及法國《迴聲報》（Les Echos）專訪，提到升級台灣議題對歐洲無益，歐洲人應該跟隨台海問題、並且適應美國節奏及北京的過度反應是糟糕的想法，呼籲歐洲推動「戰略自主」，他的言論引發國際社會關注。

《世界報》11日發布題為「馬克宏訪陸後再次引發法國盟友誤解」的社論，文章開宗明義指出，馬克宏「戰略自主」的呼籲及對台灣的表態引起台灣關注、震驚美國，文章提到，當誤會「如此頻繁地發生時」，「外交政策的做法就會受到質疑。」

接著這篇社論羅列馬克宏過去引發盟友誤解的發言，包括2019年他發表的「北約腦死論」，後續他未與歐洲盟友協商，就自行試圖與俄羅斯展開戰略對話，引發華府及鄰國憤怒。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，這篇社論點出馬克宏的3個問題，第1個是時機點。馬克宏是在結束三天訪陸行時發表上述言論，他訪陸期間多次表現出與大陸國家主席習近平拉近關係的跡象，法國代表團離開後，解放軍隨即進行環台軍演。

第2個問題是，馬克宏闡述自己思想的方式，讓他無法避免地被負面解讀。他在專訪中重申歐洲人必須團結，同時也指出「中國人也關心他們的統一，從他們的角度來看，台灣是其中一部分」，《世界報》認為，馬克宏似乎將自由加入歐盟與兩岸關係平行看待。

另外他也提到，歐洲陷入「不屬於我們危機」的風險，社論認為此言暗示了「台灣問題不關歐洲的事」，但同時法國又希望在印太地區成為大國，文章指出，台灣海峽的穩定符合所有人的利益。

第3個問題是馬克宏此次專訪中沒有提到的內容，《世界報》指出這是他在訪談中犯下的錯誤，就是沒有重申台灣海峽和平與穩定的要求，「也沒有重申台灣公民民主選擇的合法性。」