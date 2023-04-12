長興路竹特化新廠生產光固化產品，預期年中開始試產，產能1.2萬噸，有利營運逐季向上；另，開拓合成樹脂終端應用，透過切入永續發展產業、改善事業體產品組合，包括太陽能、風電、鋰電池等應用，盼合成樹脂綠色材料營收占比從10％朝五年中期目標20％挺進。

三福化去年面板、半導體應用居多的精密化學品營收比約64％、食品與藥物應用的基礎化學品約21％，顯影劑TMAH回收精製的新興化學品約15％。

三福化認為，第二季可望看到面板需求改善。加上持續推展新興化學品擴產與新產品認證工作，深耕半導體化學品領域，新品、越南新產操作率逐步拉升，有助營運增溫。

長興因樹脂客戶以大陸居多，在疫情解封、經濟復甦帶動，需求應會回升；搭配開發合成樹脂綠色材料漸有斬獲，已開發出棕櫚果殼生質燃料、太陽能背板用塗層與膠黏劑、延長風力發電機的樹脂塗料，及鋰電池感壓與用膠黏劑，強化利基條件。

此外，長興電子材料中真空壓膜機去年出貨營收約30多億元，是重要獲利成長來源。今年因PCB客戶ABF擴產計畫多有遞延，拉貨速度恐有放緩；不過，路竹特化新廠預期年中開始試產，有利營運逐季向上。長興指出，大陸安徽銅陵廠將分三期建設年產19.4萬噸合成樹脂，一期年產6.8萬噸，最快2024年投產。江蘇蘇州電子材料擴增乾膜光阻塗布產線則在2025年開展貢獻。