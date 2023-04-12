伸興3月合併營收6.6億元，月成長35％、年減17.49％；第一季合併營收16.56億元，年減16.35％。伸興表示，第一季適逢傳統農曆過年及中國大陸防疫解封而導致確診人數飆升，影響生產、加上工作天數較少，品牌廠商進行終端庫存調整與新舊產品交替，是伸興第一季整體營收表現疲軟的主因。

伸興表示，伸興3月營收呈月增率正成長的表現，顯見第一季營運逐漸落底回溫，汽車及醫療兩產業業務出貨動能，較2月明顯增加。

伸興家用縫紉機銷售區域數量第一季分布比重包括歐洲、北美洲、亞洲、中南美洲分別為35％、13％、24％、23％，相較之下，去年第一季36％、18％、18％、22％，歐洲與北美洲雖受終端市場的需求減緩，其中歐美品牌商客戶庫存調整，有急單仍會下單採購；亞洲、中南美洲受惠於伸興近年來分散市場銷售布局成果逐步展開，尤其疫情大爆發時期，宅經濟發酵，客戶拉貨力道提升，也提升伸興的產能稼動率。

伸興指出，根據國外研究報告360 Research Reports指出，由於Covid-19改變消費者生活習慣，2021年全球家用縫紉機市場規模約12.79億美元，2022年起，年複合成長率為2.8％，預估2028年15.55億美元，有助於伸興擴展家用縫紉機是廠。

伸興表示，伸興目前家用縫紉機的布局，覆蓋從機械式、電子式、電腦式、拷客機及刺繡機等相關系列產品線，也在台灣建立零售通路「喜佳」，可以第一時間掌握消費者的使用需求與喜好，持續透過產官學的技術合作，提升研發利基，開發高單價、高技術門檻、高附加價值的產品等高潛力機種。

伸興指出，伸興對第二季營運，仍維持保守看法。主因是全球家用縫紉機市場仍處於終端需求降溫，整體品牌廠商還在調整終端庫存、加上新舊產品交替，也影響伸興整體出貨動能。伸興期待客戶終端存庫調整儘快結束後，下半年能恢復家用縫紉機出貨動能。

此外，宇隆的汽車零件業務動能，則受惠於各國優惠政策陸續出台、車用晶片供給改善、新能源車滲透率提升等，全球汽車市場有機會回暖，目前汽車零件在手訂單較去年同期已顯著增加，隨著客戶的拉貨力道持續增溫，可帶動汽車類部門的營運表現，有機會成長而呈現先蹲後跳，加上醫療類客戶訂單需求量，可幫助伸興今年整體營運成長。