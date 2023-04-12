印尼一名男子與女伴滾床單，女伴反向跨坐在他身上，突然聽到斷裂聲，下秒GG就爆痛，仔細一看龜頭開始出血，讓男子立刻衝醫院檢查，結果發現是睪丸白膜和海綿體嚴重撕裂，陰莖形同骨折，需手術治療，所幸後續恢復良好。而醫師也分享，反轉式女騎士堪稱是世上最危險的體位，採用這個體位發生性行為，有高達50％的機會陰莖骨折。

綜合外媒報導，知名醫學期刊《泌尿外科病例報告》近日刊登一個案例，印尼一名37歲的男子與女伴激戰採用「反轉式女騎士（reverse cowgirl）」的體位，爽到一半突然聽到「啪」一聲，下秒生殖器劇痛，龜頭前端開始出血，且無法排尿。

男子急衝到醫院檢查，脫下褲子卻發現整根陰莖又黑又腫，變成醫學上俗稱的「畸形茄子」。醫師檢查後發現，男子的睪丸白膜和海綿體嚴重撕裂，陰莖形同骨折，導致周邊嚴重血腫，血液也滲透到周圍組織，才會有龜頭流血的症狀。

所幸經過醫師治療以後，男子陰莖斷裂的部分已順利修復，事後進行人工勃起的測試也都沒有問題，目前男子復原狀況良好，可以正常排尿，但還是要定期回診檢查，因此仍需要再禁慾一段時間。

醫師拉伊（Karan Raj）曾在TikTok上分享，女性反向跨坐在男生身上的性愛姿勢，被稱作是「反轉式女騎士」，堪稱是世上最危險的體位，採用這個體位發生性行為有高達50％的機會陰莖骨折，因為在不穩定的插入過程，男性生殖器可能滑出陰道，若伴侶一時不察，直接往下坐恐導致骨折慘案。