台北市立敦化國小合唱團學童應邀參加校外單位錄製MV，高唱中國大陸統戰歌曲《我們同唱一首歌》，甚至登上福建廣電2023春節晚會節目，陸委會稱若及與中國大陸黨政軍機關合作行為，應依兩岸條例先經主管機關許可，倘有違法情事將依法查處。對此，民進黨立委張宏陸12日直指校長必須負起最大責任，「連這種判斷力都沒有，他沒有資格當校長。」

陸委會今指出，中共長期以來將台灣青少年視為對台統戰重點對象，近期積極強化「促統促融」，藉文教交流名義包裝其統戰意圖，甚至延伸至我方中小學，未來將會同教育部等主管機關依法查處。

台北市教育局副局長陳素慧說，此屬學生交流活動，敦化國小年初收到福建廣電邀請，學校曾就歌詞部分先行溝通，也問過家長意願，才進行交流，後因拍攝畫面經過剪輯造成誤解，此非學校本意。

張宏陸上午赴立法院內政委員會前受訪指出，政治不該進入校園，假使此事為真，錯是錯在校長和學校單位，跟孩子完全不相關，他認為應該要低調處理，要懲處校長該盡快，不該讓這種事發生，且這首歌本來就被認定為統戰歌曲，讓小孩子在不知情的情況下做這件事，對以後成長會受很大影響。

張宏陸直言，校長應該要負起最大責任，「講白了，校長連這種判斷力都沒有，他沒有資格當校長。」

他批評，中共無所不用其極，深入各層面統戰台灣，試圖改變台灣人民思想，但身為負責的校長，有責任判斷此事適不適宜，他認為處處都要防範，主政者或主管機關事前都該有所準備，而不是事後推卸責任。