季後附加賽以12日熱火交手老鷹打頭陣，熱火雖然有著主場優勢，例行賽面對老鷹更握有3勝1敗優勢，整場比賽卻遭到對方壓著打，儘管羅瑞（Kyle Lowry）大回春砍下33分，主將吉米巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）命中率卻不佳，老鷹在崔楊（Trae Young）全場25分、全員7人得分上雙挹注下，以116比105擊破熱火，將在首輪面對東區2號種子塞爾提克。

東區第7種子爭奪戰，熱火首節命中率偏低，巴特勒單節拿下10分，不過老鷹得分點平均，熱火第一節打完以27比36落後，次節老鷹替補群發揮得當，波格丹波達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、薩迪貝（Saddiq Bey）各得8分，老鷹一度取得20分領先，熱火這邊亮點是羅瑞單節12分進帳，不過上半場仍以50比65、陷入雙位數落後差距。

進入第3節，希洛（Tyler Herro）連續取分，熱火持續逼近老鷹，剩下7分鐘時追到只剩5分落後，不過熱火關鍵時刻除了發生失誤外，還讓老鷹多次搶下進攻籃板製造二次得分機會，再次帶著雙位數落後前進決勝節。末節狀態絕佳的羅瑞三分球連發，讓熱火燃起獲勝希望，可惜得分主力發揮欠佳，末節巴特勒甚至1分未得，老鷹將領先保持到最後，最終以116比105獲勝。

老鷹中鋒卡培拉（Clint Capela）全場狂抓21個籃板，其中8記是進攻籃板，讓老鷹團隊籃板以63比39遙遙領先熱火，成為獲勝關鍵，阿德巴約拿下12分、9籃板，巴特勒雖有21分、9助攻進帳，但命中率低迷僅31.6%，落敗的熱火還剩下最後一次前進季後賽的機會，下個對手將是公牛及暴龍的勝方，爭取第8種子席位。