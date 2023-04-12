前總統馬英九赴陸祭祖在對岸大談中華民國、前總統、憲法等，返台後高呼「九二共識活過來了！」。不過，國民黨前主席、立委江啟臣，今天在臉書引用民調數據強調，「憲法九二」更能讓全體選民、中間選民以及年輕選民認同，也可避免遭到綠營與對岸曲解。

江啟臣今天公布一份他擔任黨主席時，2020年7／2至7／7日所做的未公開民調，對比近期啟思民本基金會於4／8至4／9日所做民調，調查題目是「支不支持在九二共識基礎上發展兩岸關係」以及「支不支持在『憲法九二』基礎上發展兩岸關係。

而民調顯示，支持九二共識或憲法九二者，於全體選民跟中間選民都獲得較多支持，在年輕選民部分表現較差。而九二共識贊成與不贊成者間差距，較憲法九二贊成與不贊成之差距，相比較小。

以近期啟思民本民調顯示，全體選民贊成九二共識與不贊成者，贊成多出4.7％，但憲法九二的支持者，比不支持者多出14.1％。年輕人感受部分差異更大，不贊成九二共識比贊成九二共識多25.1％，但對於憲法九二的看法，不贊成者僅比贊成者多3.3％。

因此江啟臣認為，中華民國與《中華民國憲法》是台灣人民最大公約數，馬英九在中國大陸多次強調《中華民國憲法》與中華民國，證明「中華民國憲法九二」是可以繼續努力的方向，而九二共識所代表「求同存異」、「尊重差異」與「兩岸和平」的精神，在台灣一直是主流與多數。

江啟臣強調，「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二），能夠讓「全體選民」、「中間選民」、「年輕選民」更加認同，避免遭到綠營與對岸曲解。

江啟臣表示，「國際空間」與「兩岸關係」維繫台灣生存的命脈，民主自由是台灣的核心價值，中華民國是2300萬人共同的名稱，也才是台灣對內團結，對外空間唯一的道路。