前手球國手陳宥憲（原名陳敬鎧）車禍後宣稱失明，領完保險金後卻被發現能從事運動、生活都可自理，遭高雄高分院依詐欺罪判刑1年2月徒刑定讞，但高雄高分檢認為仍未釐清重重疑點，提起再審；經高雄高分院審理後，認定陳宥憲的證物影片中，的確難得出來能從事飛盤等運動，並非全盲，因此駁回再審聲請，不得抗告。

陳宥憲2009年在彰化市區騎乘機車與人發生擦撞事故，就醫後宣稱視力受重創，更握有醫師開立的疑似外傷性大腦視覺皮質病變診斷書，以及判定他雙眼視力皆在萬國視力0.01以下，陳宥憲便分別向國泰、南山、明台等3家保險公司請領522萬元保險金。

陳宥憲還向車禍對象求償1384萬元，但對方親自前往陳宥憲就讀的彰化師範大學蒐證時，卻發現他竟然可以丟接飛盤、教打網球、跳舞等，因此檢舉他是裝盲詐欺。

高雄高分院2018年判決陳宥憲涉犯詐欺罪處1年2月徒刑定讞，隨後3家保險公司也以「不法得利」等理由，提起民事再審，要求陳宥憲償還理賠金，但後來南山人壽先與他達成和解，高雄高分院也分別在2020年8月、12月判陳宥憲勝訴，免還理賠金定讞。

高雄高分檢認為，陳宥憲經醫學鑑定失明，最終判決不用返還理賠金，所以沒有不當得利的詐欺犯行，他申請理賠便沒有犯罪的結果，依刑法第26條規定「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」，去年4月為他聲請刑事再審。

高雄高分院認為，陳宥憲在影片中從事的運動與一般常人無別，且他沒有接受專業盲人學習及訓練，卻可以完成正常的生活活動更從事丟飛盤、跳舞等運動，因此駁回再審聲請，不得抗告。