前JFK女郎賈瞳瞳被1名男子指控約好外拍並發生性關係，但匯出1萬5000元後，賈瞳瞳卻無故爽約，涉嫌詐欺罪，台北地檢署調查時，賈瞳瞳辯稱她當天昏睡30幾個小時，事後已把錢還給對方換取撤告，台北地檢署12日將賈瞳瞳不起訴。
本名賈瞳的賈瞳瞳，擁有34E的好身材，原是網紅直播主的她，因一再出現負面消息，被JFK除名。
日前一名從事鐵工的男子指控賈瞳瞳詐欺，他控稱，他先前曾透過網路以2萬元代價成功邀約賈瞳瞳交易，去年10月18日，賈瞳瞳又透過網路詢問他「要再約嗎？」並協議這次外拍兼性交易若要錄影的話，價碼3萬元，他先依賈瞳瞳指示匯款1萬5000元，但之後賈瞳瞳就失聯了，他被騙1萬5000元。
檢方調查時，賈瞳瞳坦承與告訴人有約，她是因當天昏睡30幾個小時，她醒後第一時間有聯繫對方說明，且退回訂金1萬5000元，對方願意撤回告訴。
檢方採信賈瞳瞳昏睡未赴約的說法，加上她事後已退款與告訴人達成和解，認為並無詐欺犯意，詐欺罪嫌不足，不起訴賈瞳瞳。
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