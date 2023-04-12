截止10:45左右，加權指數上漲7.17點或0.05%，報15921.05點；櫃檯指數上漲0.78點或0.36%，報216.49。

周二台股ADR，日月光、聯電ADR持平，中華電ADR跌0.02%，台積電則漲0.25%，從震盪中成功翻紅。不過股神巴菲特直言，因考量地緣政治，大砍台積ADR，衝擊周三權值王股價，台積電(2330)開跌走疲，最低517元，下跌7元或1.33%。聯電(2303)則逆勢上揚，而日月光投控(3711)、聯發科(2454)小跌走勢，鴻海(2317)持平。

十大千金股，股王信驊(5274)下挫近3%、股后大立光(3008)也翻黑小跌，世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)、創意(3443)均下跌表態，力旺(3529)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)則逆攻走揚。

漢翔(2634)奪下GE大單，周三股價跳空開高走高，觸及47.75元之歷史新高價，多方買氣爆棚，軍工股也衝鋒，前一日法說利多的精剛(1584)，以及榮剛(5009)、寶一(8222)、雷虎(8033、台船(2208)、豐達科(3004)等個股皆刀鋒強悍。重電三雄營收亮眼，士電(1503)、中興電(1513)、華城(1519)股價表現有戲，其中華城、士電更衝上漲停板，中興電也漲幅凌厲，助力電力供應概念股續強。

重電衝鋒，電機股漲幅衝第一，電機強漲2.45%，成交比重大增至15%，玻陶、電纜、生醫、觀光等均上漲超過1%。航運、鋼鐵、造紙、紡織、汽車、水泥、營建等傳產皆走揚，而金融小揚態勢。然半導體、電子跌幅居前，半導體下跌約0.7%最劇，食品、油電燃氣、其他電子、光電亦下跌。其中電子成交比重下跌，失守六成比重。

投資人關注本周即將公布美國通膨數據，從中觀察美國聯準會(Fed)後續貨幣政策，加上下周也將迎來美國公司財報發布周。台企首季營收將公布完成，法說會也陸續進行中，當中關注後續展望狀態，目前均線仍呈現多頭，加上外資操作也樂觀謹慎，評估台股多頭架構不變。本土法人認為，投資人可賣出三月營收不佳、產業前景續弱股，轉進短打三月營收亮眼、產業成長趨勢股。