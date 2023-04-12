桃園市長張善政（左）與設計師范筑宣（右）合影。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政表示，自己對於新城市識別LOGO的第1眼相當有科技數位感。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政帶領的新市府團隊，上任100多天推出多項教育、婦幼福利、青年創業及交通票卡等政策，今天也公布全新城市識別LOGO，邀請年僅27歲、桃園土生土長的青年設計師操刀設計，將新市府的願景化成圖像，未來可以在市府舉辦的活動或文宣廣告中看到它的身影。

「感謝市府願意給年輕人1個機會！」設計師范筑宣直呼，自己是楊梅人，畢業於武陵高中，大學就讀輔仁大學廣告學系，很開心這次有機會能獲選替孕育自己的城市設計LOGO。他進一步說明設計理念，「桃」字樣保留漢字，並融合街道從上往下的俯視感，設計成類似電路板的形狀，另有3個不同顏色的訊號點象徵不同族群。

范筑宣表示，「桃」字本體使用桃紅色作為主色，3個不同顏色的訊號分別為，淺藍色代表智慧科技、暖黃色是對婦幼族群的關懷、草綠色則是表達環保永續，在製作LOGO的過程中他感受到前所未有的使命感，自己的年紀相對較小，十分感謝市府團隊多次不厭其煩的溝通，讓青年設計師有發揮的空間與機會。

張善政首次看到市徽，他說，「桃」字的本體設計讓他覺得很有科技數位感，再來，桃園的交通目前有很多捷運、鐵路地下化正在動工中，也象徵著桃園以後會四通八達，桃紅色的主色讓人感到很溫暖。城市識別LOGO將與市徽一起代表桃園，不過沒有要取代市徽，往後可以使用在團隊背心、活動文宣、名片加印等各種場合。

張善政指出，先前在青年節時他曾提到，未來要鼓勵青年朋友，對青年產出的作品及產品強力支持，今天就是實踐的時刻。他更向設計師喊話，若這個城市識別LOGO設計案是第1個對外的作品，希望能讓他一鳴驚人、讓大眾看到。