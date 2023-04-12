持續3天的解放軍環台軍演10日落幕，相關話題持續受到討論，對於大陸國產航母山東艦首次出現在東部外海，更引起了許多軍事專家的關注。對此，退役陸軍少將、桃園市議員于北辰指出，山東艦出現在東部外海一事比較嚴重，因為這表示台灣被包圍了，他更喊話，不要認為共軍好像是紙老虎。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，山東艦這次被佈署到東部海域，是為了封鎖國軍花蓮佳山基地，因為該基地有部署F-16戰機，同時，還要抵擋美方等外部勢力介入台海戰事。

于北辰10日在政論節目《新聞面對面》也指出，國軍與解放軍的對峙並非接戰、而是心戰模式，若兩軍要進入準接戰模式，會有特定的隊形與戰術。但對於東部海域出現山東艦搭載的殲-15戰機由東往西飛、後再折返，于北辰認為，此事比較嚴重，因為這代表解放軍對台幾乎形成了包圍。

于北辰解釋，過往解放軍幾乎都是在台灣的南北演習，不會去東部，代表解放軍做到了過去外界預判它會做到的事，「大家不要認為共軍好像是紙老虎，出來晃一圈」。

不過，于北辰也提到，雖然解放軍在東部海域佈署軍艦，可形成包圍台灣之勢，但也有被國軍和美軍反過來包圍的風險。