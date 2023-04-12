校園霸凌案件頻傳，台中一名高中生日前因此而選擇輕生，然台北市國小又發生一名5歲特教男童遭教師施暴，民進黨台北市議員洪婉臻指出，幼童遭老師拉扯，驗傷顯示臉、雙手瘀傷，嚴重程度更遭醫護懷疑是家暴，學校卻沒有積極處理及真誠致歉。校方回應，老師已離開教學現場，且已通報校安，並現場多次對家長致歉。

民進黨台北市議員洪婉臻轉述，5歲男童遭老師暴力拉扯後，不僅回家多次做惡夢，甚至極度抗拒上學。（劉彥宜攝）

洪婉臻接獲鄭姓媽媽陳情，5歲幼童就讀北市公立國小附幼特教班，3月28日進行丟球訓練時和其他孩童嬉鬧，沒想到遭老師暴力制止，情緒失控硬是連拖帶拉的把幼童拖出教室外，造成孩童雙臂受傷，且當天天氣相當寒冷，孩童被老師隔絕在門外走廊，不斷哭喊拍打門，仍被置之不理長達6、7分鐘。

洪婉臻轉述，家長調閱不到球池的監視器，只有走廊監視器且被柱子擋到，但仍可以看到老師的暴力行為，而孩子回家後經常做惡夢，且極度拒學，驗傷結果顯示臉、雙手瘀傷，大小為4乘4、5乘5，腳也有壓傷，甚至還遭驗傷醫護懷疑是家暴所致。校方卻始終沒有誠意的致歉，甚至從來沒有表達想到家中關心孩童傷勢。

民進黨台北市議員洪婉臻轉述，5歲男童驗傷後顯示臉、雙手瘀傷，更遭醫護懷疑是家暴所致。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

陳姓家長指出，老師一開始並沒有坦白，並稱孩子情緒失控而抱離球池，但孩童進入幼兒園後一直都情緒穩定，即便情緒失控也可以讓孩童在球池旁自己冷靜，在沒有老師陪伴下站在走廊，學童心裡有多無助？若導致墜樓意外應該如何對家長交代？洪婉臻痛批，教育局更一度推諉是因學童「個頭大」，抱小孩太用力才受傷。

陳姓校長回覆，老師已於3月29日離開教學現場，道歉並將釋出最大誠意，希望孩童安心回到學校上課。幼兒園蔡主任補充，當天已向老師了解情況，老師在事發後很後悔，並願意坦承錯誤，已進行校安、學前科通報等，同時和學校輔導室進行遊戲治療的聯繫，並與特教科討論，期望以線上教育不中斷學習。

教育局特教科長官月蘭回應，已有相關人員追蹤校安通報，28日已開始園方、校方和家長的互動，也會針對教保人員進行後續調查，如13至28日將進行不當對待的調查處理，至於學校監視器是針對走廊拍攝，設置也會進行後續檢討。

洪婉臻要求，據統計，2020年至今年3月，教育局接獲各級學校通報疑似不當管教共297件，教育局須拿出具體做法，徹底杜絕校園霸凌歪風。而該案校方也要積極協助孩童正常受教，不論輔導或線上教育，都不能讓受教權中斷。