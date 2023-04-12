淡江大學前副校長王高成今墜樓身亡，校方表示，其遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。腦神經外科醫師表示，腦病變常見有阿茲海默症、腦中風等疾病，患者常會因智力退化，失去自我照顧能力、無法工作等問題。高危險族群主要包括年長、腦部曾中風、腦部曾受傷、高血壓、肥胖、少運動、教育程度低、社交活動少的人。

基隆長庚醫院腦神經外科醫師顏君霖今（12日）受訪時表示，一般談到腦部病變，包括退化性、血管性、可逆性、器質性病變導致的腦部病變。退化性包括阿茲海默症、巴金森氏症等，尤以阿茲海默症占最大宗，佔6成以上。

血管性則包括大血管性破裂或梗塞造成的中風，以及小血管長期慢性阻塞導致的腦部病變。可逆性則是因其他疾病未治療好、但有機會逆轉的腦部病變，例如因藥物、憂鬱症、肝腎功能異常等導致的腦部病變。至於器質性病變導致的腦部病變，則是因腦部曾受傷或有腫瘤所導致。

顏君霖表示，腦部病變可能是瞬間發生或是漸進發生，若是因為中風或腫瘤等問題造成，患者除了智力退化，還會有手腳無力、視力模糊、嘴歪眼斜、頭痛等症狀。若是因退化性等造成的漸進性腦部病變，則會出現記憶力、定向感、自我照顧能力等的嚴重衰退。

他表示，目前不清楚王高成主要的腦部病變原因，但一般而言，腦部病變的危險因子包括高齡（年紀越大風險越高）、腦部曾中風、腦部曾受傷、高血壓、肥胖、少運動、教育程度較低、社交活動較少，例如BMI（身體質量指數）超過30者，就是危險族群。

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