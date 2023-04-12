近幾十年來，中國已成為發展中國家的主要政府債權人。《華爾街日報》引述知情人士說，中國正與其他主要債權人談判一項折衷方案，這可能有助於打破為陷入困境的發展中國家提供數以十億計美元債務減免談判的僵局。

報導引述知情人士說，中國政府一直在推動世界銀行和國際貨幣基金 （IMF）等多邊貸款機構與該國一起在任何債務重組交易中承擔損失。

知情人士指出，如果新計劃達成一致，中國可能會放棄這一要求，以換取大型多邊貸款機構以及亞洲開發銀行和非洲開發銀行等區域合作夥伴更明確地承諾向債務重組的國家提供新的低成本融資，包括撥款。

知情人士說，這可能有助於打破阻礙中國和其他政府債權人就尚比亞債務重組達成協議的僵局，並成為為其他陷入財政危機的發展中國家提供數以十億計美元債務減免交易的範例。談判隨後可能就尚比亞債務重組細節展開磋商，如延長還款期限和降低利率。熟悉北京決策的知情人士說，中國繼續反對承擔其貸款面值的損失。

本週在華盛頓舉行的IMF和世界銀行半年一度的會議上，來自世界各地經濟決策者們將討論這一債務計劃。