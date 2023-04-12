民進黨今日召開中執會，並正式提名黨主席賴清德為民進黨2024總統候選人，國民黨將採徵召，但遲遲未確定人選。國民黨立委洪孟楷表示，民進黨雖然先發制人，但我們會後發先至、大雞晚啼；國民黨立委賴士葆則透露，可能是配合侯市長開議時間，至於確切時間無法回答。

國民黨主席朱立倫日前透露黨內已經非常一致，會在最適當的時機宣布徵召；新北市長侯友宜今受訪被問到是否準備好，他說，自己平常就會隨時不斷做好準備、克服挑戰「隨時可以上場」；對此，洪孟楷說，最強母雞就是無時無刻都能接受挑戰。

洪孟楷表示，侯市長每天都在為全體國人新北市民努力，過去他擔任刑事警察，拿支短槍就能隨時上場，不知道什麼時候會發生與歹徒火拚情況，隨時做好準備，隨時能夠上場打仗，兵來將擋，水來土掩。

至於國民黨是否會太晚徵召，洪孟楷表示，我們會後發先至、大雞晚啼，絕對會在明年1月13日爭取最多國人的認同，這點請各位關心的朋友給我們一點耐心和信心，國民黨會先提名第一階段16位立法委員，希望立法委員都會是之後總統候選人最強的後盾跟戰友，一起打拚贏得2024。

他指出，回顧過去國民黨總統的提名人時間，2007年5月提名馬前總統， 2012年也是如此，之後2016、2020年也差不多落在6、7月左右，今年沒有比往年來的晚，時間我們節奏會好好掌握，希望6月18日第三階段立委提名人選之前，總統候選人一定會出來，最強母雞搭配最強立委候選人提名人選之前，總統候選人一定會出來，最強母雞搭配最強立委候選人並肩作戰。

賴士葆表示，個人解讀應該定局了，徵召侯友宜是八九不離十，在等什麼？在等時間計算，今天提名第一批立委，自己就是第一批，所以服裝是白襯衫、牛仔褲，全部一樣，侯友宜也會來，所以味道應該出來了，就看朱主席智慧計算時間。

賴士葆透露，應該是配合侯市長議會開議，開議後民進黨團先質詢一周，到底一開議就宣布，還是民進黨質詢完畢，或整個質詢完畢後再宣布，這就沒辦法回答。